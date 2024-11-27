Васильев: удивительно, что Халили забыла пройти штрафной круг

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оказался удивлён тем, что Анастасия Халили забыла пройти штрафной круг в спринте в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества в Ханты-Мансийске.

— Что случилось в спринте с Халили? Как можно забыть пробежать штрафной круг?

— Подобное редко, но случаются. С женщинами. О чём-то задумалась — и недокрутила круг. За это ей добавили две штрафные минуты, и она перед гонкой преследования отвалилась далеко-далеко. В случае Насти, опытной спортсменки, это удивительно, — приводит слова Васильева пресс-служба ОКР.

За это нарушение спортсменка получила штраф в две минуты и по итогам гонки заняла 36-е место.