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Французский биатлонист — о дисквалификации Устюгова: я получил большое удовлетворение

Французский биатлонист — о дисквалификации Устюгова: я получил большое удовлетворение
Эрик Перро
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23-летний французский биатлонист чемпион мира Эрик Перро рассказал о своём отношении к дисквалификации бывшего биатлониста Евгения Устюгова. Ранее CAS отклонил апелляцию россиянина и лишил того золота и бронзы Игр-2010 в Ванкувере. Первое место в масс-старте теперь досталось Мартену Фуркаду, который стал шестикратным олимпийским чемпионом.

«Для меня это плохая новость, потому что теперь будет немного сложнее догнать его [Мартена Фуркада]. Это сообщение я прочитал в самолёте и получил большое удовлетворение. Ему будет немного обидно, что он не победил тогда, но это всё равно ещё одна медаль в его копилке. Поздравляю его», — приводит слова Перро Fondo Italia со ссылкой на L’Équipe.

Напомним о решении CAS стало известно 26 ноября.

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