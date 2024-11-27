«Могу ли я их побеждать? Конечно». Эрик Перро — о соперничестве с норвежцами

23-летний французский биатлонист чемпион мира Эрик Перро заявил о возможности и желании обыгрывать норвежцев с самого начала сезона-2024/2025.

«Могу ли я начать побеждать их с самого начала? Конечно. В прошлом сезоне у меня уже были карты в рукаве. Не во всех гонках мне удалось ими воспользоваться, есть куда расти. Думаю, это можно сделать с самого начала сезона, если я буду хорошо бегать и стрелять. Волшебных формул не существует», — приводит слова Перро Fondo Italia со ссылкой на L’Équipe.

Первый этап Кубка мира по биатлону — 2024/2025 начнётся в Контиолахти (Финляндия) 30 ноября смешанной и одиночной эстафетами.