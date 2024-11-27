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Европейский вещательный союз не будет транслировать этапы Кубка IBU в сезоне-2024/2025

Международный союз биатлонистов (IBU) и Европейский вещательный союз не будут транслировать этапы Кубка IBU в предстоящем сезоне-2024/2025.

«IBU и Eurovision (телекоммуникационная сеть, управляемая Европейским вещательным союзом. – Прим. «Чемпионата») приняли решение больше не транслировать Кубок IBU, а вернуться к цифровому освещению, публикуя основные моменты и репортажи. Это представляется более эффективным», – приводит информацию пресс-службы IBU Nordic Magazine.

Трансляция чемпионата Европы — 2025 в Валь-Мартелло (Италия), результаты которого также идут в зачёт Кубка IBU, будет осуществляться.

Первый этап Кубка IBU стартует 28 ноября в Идре (Швеция). Российские биатлонисты на данный момент не допущены к участию в Кубке IBU из-за ситуации на Украине.