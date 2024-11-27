Ещё одна итальянская биатлонистка вынуждена пропустить старт Кубка мира

Итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер не смогла вылететь вместе со сборной на первый этап Кубка мира в финском Контиолахти. Как сообщает Fondo Italia, причиной этому стал грипп, которым спортсменка заболела перед стартом.

Нового члена сборной в Контиолахти вызывать не будут. Однако тренерский штаб итальянцев должен найти замену Пасслер на одиночную смешанную эстафету. Там спортсменка должна была выступать в паре с Лукасом Хофером.

Ранее стало известно, что Лиза Виттоцци пропустит стартовый этап нового сезона Кубка мира – 2024/2025 в Контиолахти (Финляндия) из-за проблем со спиной. Она готовится выступить уже на следующем этапе в Хохфильцене (Австрия).