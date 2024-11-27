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Наталия Шевченко и Алексей Зубарев победили в Прологе 1-го этапа Кубка России по биатлону

Наталия Шевченко и Алексей Зубарев победили в Прологе 1-го этапа Кубка России по биатлону
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Биатлонисты Наталия Шевченко и Алексей Зубарев стали победителями женского и мужского Пролога первого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который состоялся в Ханты-Мансийске. Спортсмены соревновались в лыжных забегах на 100 м.

Участники разделились на команды и были разведены на четвертьфинальные пары среди мужчин и женщин.

Женщины, 100 м:

  1. Наталия Шевченко («Улыбаемся и Бажин»).
  2. Тамара Дербушева («Люди ИК»).
  3. Ирина Казакевич («Люди ИК»).
  4. Анна Григорьева («Заземлители»).

Мужчины, 100 м:

  1. Алексей Зубарев («Заземлители»).
  2. Никита Блинов («Заземлители»).
  3. Андрей Вьюхин («Виктори»).
  4. Дмитрий Иванов («Люди ИК»).

Первый этап Кубка России пройдёт с 29 ноября по 1 декабря в Ханты-Мансийске.

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