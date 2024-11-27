Наталия Шевченко и Алексей Зубарев победили в Прологе 1-го этапа Кубка России по биатлону
Биатлонисты Наталия Шевченко и Алексей Зубарев стали победителями женского и мужского Пролога первого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который состоялся в Ханты-Мансийске. Спортсмены соревновались в лыжных забегах на 100 м.
Участники разделились на команды и были разведены на четвертьфинальные пары среди мужчин и женщин.
Женщины, 100 м:
- Наталия Шевченко («Улыбаемся и Бажин»).
- Тамара Дербушева («Люди ИК»).
- Ирина Казакевич («Люди ИК»).
- Анна Григорьева («Заземлители»).
Мужчины, 100 м:
- Алексей Зубарев («Заземлители»).
- Никита Блинов («Заземлители»).
- Андрей Вьюхин («Виктори»).
- Дмитрий Иванов («Люди ИК»).
Первый этап Кубка России пройдёт с 29 ноября по 1 декабря в Ханты-Мансийске.
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