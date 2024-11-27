Наталия Шевченко и Алексей Зубарев победили в Прологе 1-го этапа Кубка России по биатлону

Биатлонисты Наталия Шевченко и Алексей Зубарев стали победителями женского и мужского Пролога первого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который состоялся в Ханты-Мансийске. Спортсмены соревновались в лыжных забегах на 100 м.

Участники разделились на команды и были разведены на четвертьфинальные пары среди мужчин и женщин.

Женщины, 100 м:

Наталия Шевченко («Улыбаемся и Бажин»). Тамара Дербушева («Люди ИК»). Ирина Казакевич («Люди ИК»). Анна Григорьева («Заземлители»).

Мужчины, 100 м:

Алексей Зубарев («Заземлители»). Никита Блинов («Заземлители»). Андрей Вьюхин («Виктори»). Дмитрий Иванов («Люди ИК»).

Первый этап Кубка России пройдёт с 29 ноября по 1 декабря в Ханты-Мансийске.