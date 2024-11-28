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Ирина Казакевич: готовлюсь с прицелом на выступление на Олимпийских играх — 2026

Ирина Казакевич: готовлюсь с прицелом на выступление на Олимпийских играх — 2026
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Российская биатлонистка Ирина Казакевич высказалась о возможном возвращении на международные соревнования и о своём отношении к нейтральному статусу.

«Я рассчитываю на то, что до завершения карьеры мне удастся вернуться на международную арену и показать себя там, это один из мотивирующих факторов. Конечно, я не могу сказать, как скоро это произойдёт, эти обстоятельства не от нас зависят, но я продолжаю тренироваться, совершенствоваться и устранять свои недочёты.

Нейтральный статус? Зависит от того, какие будут условия. Но на Олимпиаде в Пекине мы уже выступали в нейтральном статусе, все иностранные спортсмены всё равно знали, из какой мы страны. Но если мы будем возвращаться, то, скорее всего, в полноценном статусе. Я готовлюсь с прицелом на то, что остаётся надежда на выступление на Олимпийских играх в 2026 году», — приводит слова Казакевич ТАСС.

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