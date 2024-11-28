Олимпийская чемпионка Линн Перссон полностью пропустит сезон-2024/2025

Олимпийская чемпионка в эстафете шведская биатлонистка Линн Перссон сообщила о том, что полностью пропустит сезон-2024/2025, чтобы посвятить время восстановлению от травмы плеча.

«Лыжный сезон стартовал, но мне приходится ждать. Конечно же, я хотела соревноваться зимой, но на восстановление требуется время. Чтобы иметь наилучшие шансы в олимпийском сезоне, я хочу посвятить время полной реабилитации, чтобы моё тело восстановилось лучшим образом», — написала Перссон на своей странице в соцсетях.

Сезон-2023/2024 Перссон была вынуждена завершить досрочно из-за проблем со здоровьем. В феврале 2024 года биатлонистка перенесла операцию на плече.