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Аспенс выиграл спринт на старте Кубка IBU, Гигонна стал 3-м, экс-россиянин Исхаков — 42-м

Аспенс выиграл спринт на старте Кубка IBU, Гигонна стал 3-м, экс-россиянин Исхаков — 42-м
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Двукратный чемпион Европы, чемпион мира среди юниоров норвежский биатлонист Сверре Дален Аспенс стал победителем спринтерской гонки в рамках первого этапа Кубка IBU сезона-2024/2025 по биатлону. Стартовый этап проходит в Идре (Швеция).

Аспенс преодолел дистанцию в 10 км за 23.20,7, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второе время на финише показал ещё один норвежец Мартин Улдаль. Тройку призёров замкнул двукратный чемпион мира в эстафетах француз Антонен Гигонна.

Биатлон. Кубок IBU — 2024/2025. Первый этап, Идре, Швеция. Спринт, 10 км:

  1. Сверре Дален Аспенс (Норвегия) — 23.20,7 (1 промах).
  2. Мартин Улдаль (Норвегия) — отставание 12,5 (1).
  3. Антонен Гигонна (Франция) + 14,0 (0).

Отметим, что в гонке принимал участие 21-летний россиянин Артур Исхаков, который с 2022 года представляет Словакию. Артур занял 42-е место в финишном протоколе, он допустил один промах и отстал от лидера на 2.37,1.

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