Опубликован стартовый лист мужского спринта на первом этапе Кубка России по биатлону

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал стартовый лист мужского спринта в рамках первого этапа Кубка России – 2024/2025 в Ханты-Мансийске. Гонка пройдёт завтра, 29 ноября. Её начало запланировано на 9:00 мск.
Биатлон. Кубок России, первый этап, Ханты-Мансийск. Спринт, 10 км. Мужчины. Стартовый лист:
3. Дмитрий Лазовский (Беларусь);
15. Василий Томшин;
16. Антон Смольский (Беларусь);
23. Ильназ Мухамедзянов;
30. Антон Бабиков;
31. Иван Тулатин (Беларусь);
34. Александр Логинов;
36. Кирилл Бажин;
41. Пётр Пащенко;
44. Максим Воробей (Беларусь);
45. Даниил Серохвостов;
49. Эдуард Латыпов (обладатель Кубка России – 2023/2024);
50. Максим Цветков;
51. Никита Поршнев;
52. Карим Халили;
53. Александр Поварницын;
65. Денис Иродов;
67. Александр Корнев;
68. Никита Лобастов (Беларусь).
Полный стартовый лист гонки доступен здесь.