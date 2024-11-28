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Опубликован стартовый лист мужского спринта на первом этапе Кубка России по биатлону

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал стартовый лист мужского спринта в рамках первого этапа Кубка России – 2024/2025 в Ханты-Мансийске. Гонка пройдёт завтра, 29 ноября. Её начало запланировано на 9:00 мск.

Биатлон. Кубок России, первый этап, Ханты-Мансийск. Спринт, 10 км. Мужчины. Стартовый лист:

3. Дмитрий Лазовский (Беларусь);

15. Василий Томшин;

16. Антон Смольский (Беларусь);

23. Ильназ Мухамедзянов;

30. Антон Бабиков;

31. Иван Тулатин (Беларусь);

34. Александр Логинов;

36. Кирилл Бажин;

41. Пётр Пащенко;

44. Максим Воробей (Беларусь);

45. Даниил Серохвостов;

49. Эдуард Латыпов (обладатель Кубка России – 2023/2024);

50. Максим Цветков;

51. Никита Поршнев;

52. Карим Халили;

53. Александр Поварницын;

65. Денис Иродов;

67. Александр Корнев;

68. Никита Лобастов (Беларусь).

Полный стартовый лист гонки доступен здесь.