Опубликован стартовый лист женского спринта на первом этапе Кубка России по биатлону

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал стартовый лист женского спринта в рамках первого этапа Кубка России – 2024/2025 в Ханты-Мансийске. Гонка пройдёт завтра, 29 ноября. Её начало запланировано на 12:00 мск.
Биатлон. Кубок России, первый этап, Ханты-Мансийск. Спринт, 7,5 км. Женщины. Стартовый лист:
9. Анна Грухвина;
12. Анна Сола (Беларусь);
15. Наталия Шевченко (Мекрюкова);
17. Елизавета Каплина;
18. Кира Дюжева;
23. Виктория Метеля;
25. Кристина Резцова;
29. Ирина Казакевич;
31. Динара Смольская (Беларусь);
32. Светлана Миронова;
33. Анастасия Егорова;
34. Валерия Каюмова (Васнецова);
35. Полина Шевнина;
39. Виктория Сливко;
44. Ульяна Нигматуллина (Кайшева);
46. Тамара Дербушева;
47. Анастасия Халили (Гореева);
50. Анастасия Шевченко.
Полный стартовый лист гонки доступен здесь.