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Опубликован стартовый лист женского спринта на первом этапе Кубка России по биатлону

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал стартовый лист женского спринта в рамках первого этапа Кубка России – 2024/2025 в Ханты-Мансийске. Гонка пройдёт завтра, 29 ноября. Её начало запланировано на 12:00 мск.

Биатлон. Кубок России, первый этап, Ханты-Мансийск. Спринт, 7,5 км. Женщины. Стартовый лист:

9. Анна Грухвина;

12. Анна Сола (Беларусь);

15. Наталия Шевченко (Мекрюкова);

17. Елизавета Каплина;

18. Кира Дюжева;

23. Виктория Метеля;

25. Кристина Резцова;

29. Ирина Казакевич;

31. Динара Смольская (Беларусь);

32. Светлана Миронова;

33. Анастасия Егорова;

34. Валерия Каюмова (Васнецова);

35. Полина Шевнина;

39. Виктория Сливко;

44. Ульяна Нигматуллина (Кайшева);

46. Тамара Дербушева;

47. Анастасия Халили (Гореева);

50. Анастасия Шевченко.

Полный стартовый лист гонки доступен здесь.