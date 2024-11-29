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Серохвостов с промахом выиграл спринт на Кубке России, Латыпов только 36-й

Серохвостов с промахом выиграл спринт на Кубке России, Латыпов только 36-й
Даниил Серохвостов
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Даниил Серохвостов (Новосибирская область) стал победителем спринтерской гонки на первом этапе Альфа-Банк Кубка России по биатлону сезона-2024/2025 в Ханты-Мансийске. В открытии сезона спортсмен допустил один промах. Это его третья победа кряду. Ранее Серохвостов стал первым на Альфа-Банк Кубке Содружества.

Второе место занял Александр Логинов (Тюменская область), проиграв лидеру 28,7 секунды. Третье место досталось белорусу Антону Смольскому (Беларусь).

Отметим, что 36-е место занял бронзовый призёр ОИ-2022 Эдуард Латыпов. Башкирский спортсмен допустил пять промахов и проиграл лидеру больше двух с половиной минут.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 1-й этап, Ханты-Мансийск.
Спринт 10 км. Мужчины:

1. Даниил Серохвостов (Новосибирская область) — 23.27,5 (один промах).
2. Александр Логинов (Тюменская область) — отставание 28,7 (0).
3. Антон Смольский (Беларусь) +35,6 (1).
4. Никита Поршнев (ХМАО) +45,5 (0);
5. Максим Воробей (Беларусь) +49,3 (0).
6. Иван Тулатин (Беларусь) + 1.05,0 (1).

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 1, Ханты-Мансийск
Мужчины. Спринт 10 км
29 ноября 2024, пятница. 09:00 МСК
Идёт
1
Даниил Серохвостов
Новосибирская - Алтайский
23:27.5
2
Александр Логинов
Тюменская область
+28.7
3
Антон Смольский
Беларусь
+35.6
Календарь Кубка России по биатлону - 2024/2025
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