Серохвостов с промахом выиграл спринт на Кубке России, Латыпов только 36-й

Даниил Серохвостов (Новосибирская область) стал победителем спринтерской гонки на первом этапе Альфа-Банк Кубка России по биатлону сезона-2024/2025 в Ханты-Мансийске. В открытии сезона спортсмен допустил один промах. Это его третья победа кряду. Ранее Серохвостов стал первым на Альфа-Банк Кубке Содружества.

Второе место занял Александр Логинов (Тюменская область), проиграв лидеру 28,7 секунды. Третье место досталось белорусу Антону Смольскому (Беларусь).

Отметим, что 36-е место занял бронзовый призёр ОИ-2022 Эдуард Латыпов. Башкирский спортсмен допустил пять промахов и проиграл лидеру больше двух с половиной минут.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 1-й этап, Ханты-Мансийск.

Спринт 10 км. Мужчины:

1. Даниил Серохвостов (Новосибирская область) — 23.27,5 (один промах).

2. Александр Логинов (Тюменская область) — отставание 28,7 (0).

3. Антон Смольский (Беларусь) +35,6 (1).

4. Никита Поршнев (ХМАО) +45,5 (0);

5. Максим Воробей (Беларусь) +49,3 (0).

6. Иван Тулатин (Беларусь) + 1.05,0 (1).