Даниил Серохвостов — об итогах спринта: надеюсь, не опущусь до уровня Латыпова

Биатлонист Даниил Серохвостов оценил свою физическую форму, выразив надежду, что не опустится до показателей Эдуарда Латыпова. На первом этапе спринта в рамках Альфа-Банк Кубка России Серохвостов выиграл, а Латыпов стал только 36-м, проиграв лидеру больше двух с половиной минут.

— Как два и три года назад, тренировался без срывов. Будто я послабее буду попозже, но на пик формы ещё рано выходить.

— Когда ждёшь спад?

— Сейчас, наверное.

— Опустишься на уровень Латыпова?

— Надеюсь, не так низко (смеётся).

— Представляешь, что можешь провести сезон, как Большунов в лыжах?

— Биатлон — не лыжи, есть ещё фактор стрельбы. В лыжах, если ты сильный, то побеждаешь, а в биатлоне, каким бы ни был сильным, пять промахов на рубеже — ты уже не лидер.

— Хотел бы доминировать, как Йоханнес Бё?

— Почему бы нет? Для меня интереснее вырасти как спортсмен, стать сильнее, чем был, — сказал Серохвостов в интервью «Матч ТВ».

29 ноября 2024 года Серохвостов одержал третью победу подряд в сезоне. Ранее новосибирский спортсмен блистал в гонках Альфа-Банк Кубка Содружества.