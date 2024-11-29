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Даниил Серохвостов — об итогах спринта: надеюсь, не опущусь до уровня Латыпова

Даниил Серохвостов — об итогах спринта: надеюсь, не опущусь до уровня Латыпова
Даниил Серохвостов
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Биатлонист Даниил Серохвостов оценил свою физическую форму, выразив надежду, что не опустится до показателей Эдуарда Латыпова. На первом этапе спринта в рамках Альфа-Банк Кубка России Серохвостов выиграл, а Латыпов стал только 36-м, проиграв лидеру больше двух с половиной минут.

— Как два и три года назад, тренировался без срывов. Будто я послабее буду попозже, но на пик формы ещё рано выходить.

— Когда ждёшь спад?
— Сейчас, наверное.

— Опустишься на уровень Латыпова?
— Надеюсь, не так низко (смеётся).

— Представляешь, что можешь провести сезон, как Большунов в лыжах?
— Биатлон — не лыжи, есть ещё фактор стрельбы. В лыжах, если ты сильный, то побеждаешь, а в биатлоне, каким бы ни был сильным, пять промахов на рубеже — ты уже не лидер.

— Хотел бы доминировать, как Йоханнес Бё?
— Почему бы нет? Для меня интереснее вырасти как спортсмен, стать сильнее, чем был, — сказал Серохвостов в интервью «Матч ТВ».

29 ноября 2024 года Серохвостов одержал третью победу подряд в сезоне. Ранее новосибирский спортсмен блистал в гонках Альфа-Банк Кубка Содружества.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 1, Ханты-Мансийск
Мужчины. Спринт 10 км
29 ноября 2024, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Даниил Серохвостов
Новосибирская - Алтайский
23:27.5
2
Александр Логинов
Тюменская область
+28.7
3
Антон Смольский
Беларусь
+35.6
Календарь Кубка России по биатлону - 2024/2025
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