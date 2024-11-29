Даниил Серохвостов заявил, что не верит в возвращение россиян на Кубок мира

Российский биатлонист, победитель этапов Кубка мира Даниил Серохвостов высказался по поводу возвращения сборной России на Кубок мира.
— Держишь в уме Олимпиаду?
— Конечно.
— Что нужно сделать, чтобы на неё попасть чисто технически?
— В биатлоне есть только большая или маленькая квота на сборную. Так как мы не бегаем сейчас на Кубке мира, то у нас будет только маленькая квота: двое мужчин и две женщины. Поэтому отбираться надо в России и ехать туда.
— Кто прямо сейчас должен ехать от России на Игры?
— Логинов, Бабиков. Настя Халили — одна из сильнейших. Наталья Шевченко ещё.
— Ждёшь возвращения на Кубок мира?
— Да.
— Веришь в это?
— Нет, — приводит слова Серохвостова «Матч ТВ».
Сегодня, 29 ноября, Серохвостов одержал победу в первой гонке сезона на Альфа-Банк Кубке России.