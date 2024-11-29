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Даниил Серохвостов заявил, что не верит в возвращение россиян на Кубок мира

Даниил Серохвостов заявил, что не верит в возвращение россиян на Кубок мира
Даниил Серохвостов
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Российский биатлонист, победитель этапов Кубка мира Даниил Серохвостов высказался по поводу возвращения сборной России на Кубок мира.

— Держишь в уме Олимпиаду?
— Конечно.

— Что нужно сделать, чтобы на неё попасть чисто технически?
— В биатлоне есть только большая или маленькая квота на сборную. Так как мы не бегаем сейчас на Кубке мира, то у нас будет только маленькая квота: двое мужчин и две женщины. Поэтому отбираться надо в России и ехать туда.

— Кто прямо сейчас должен ехать от России на Игры?
— Логинов, Бабиков. Настя Халили — одна из сильнейших. Наталья Шевченко ещё.

— Ждёшь возвращения на Кубок мира?
— Да.

— Веришь в это?
— Нет, — приводит слова Серохвостова «Матч ТВ».

Сегодня, 29 ноября, Серохвостов одержал победу в первой гонке сезона на Альфа-Банк Кубке России.

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