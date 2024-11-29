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Логинов — о серебре на КР: хочется получать удовольствие, но я пока этого не могу делать

Логинов — о серебре на КР: хочется получать удовольствие, но я пока этого не могу делать
Александр Логинов
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Чемпион мира 2020 года биатлонист Александр Логинов прокомментировал итоги спринта в рамках первого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 в Ханты-Мансийске. Спортсмен занял второе место и не допустил ни одной ошибки на огневых рубежах, но проиграл Даниилу Серохвостову 28,7 секунды.

«Рука побаливает уже четвёртый день, но откаты при такой травме — это нормально, так как нагружаю уже по максимуму практики. Что касается гонки, то, конечно, я недоволен пока своим физическим состоянием, но откуда взяться скорости, если я не делал никаких серьезных работ? Стрельбой доволен, хорошая пристрелка, практически не было ветра, поэтому было приятно стрелять.

Помимо медалей, от гонки хочется получать удовольствие, от того, что ты можешь отработать все участки дистанции. А я пока не могу этого делать. Это неплохо, что я навязываю борьбу, но удовольствия пока не получаю. Естественно, много времени надо уделить силовым компонентам.

Серохвостов находится в лучшей своей форме. Видно, когда человек во время гонки, держа очень высокую скорость, может выдать креатинфосфат и вернуться обратно в эту же скорость. Это показатель очень серьёзной формы», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 1, Ханты-Мансийск
Мужчины. Спринт 10 км
29 ноября 2024, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Даниил Серохвостов
Новосибирская - Алтайский
23:27.5
2
Александр Логинов
Тюменская область
+28.7
3
Антон Смольский
Беларусь
+35.6
Календарь Кубка России по биатлону - 2024/2025
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