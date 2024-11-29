Гришина — о выступлении на КМ: есть желание съездить, сравнить себя с другими

Российская биатлонистка Анастасия Гришина рассказала, как относится к отстранению сборной России. Команда уже несколько лет не может принять участие в гонках Кубка и чемпионата мира.

«Надежда и вера, конечно, есть, но каких-то конкретных мыслей, которые я гоняю в голове, думая, допустят или не допустят, нет. Я живу сегодняшним днём и реальностью, мир очень быстро меняется, нужно ко всему быть готовой и адаптироваться. Скажут, что завтра едем, – мы поедем. Скажут, что сидим дома, – значит, сидим дома. Всё, тут просто. Это лишние переживания, и этими мыслями я никому не помогу. Конечно, мы должны быть всегда готовы, и мы готовимся, не даём себе расслабиться, не опускаем свой уровень. Есть желание съездить, попробовать себя, сравнить себя с другими, посмотреть, как они готовы, как работают», — приводит слова спортсменки «Советский спорт».

В этом сезоне Гришина стала второй в гонке преследования на втором этапе Альфа‑Банк Кубка Содружества.