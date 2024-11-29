Биатлонистка Гришина: в августе выхожу замуж! Год семьи же!

Российская биатлонистка Анастасия Гришина сообщила о скором замужестве. Возлюбленный спортсменки тоже биатлонист — это Олег Домичек.

— Замуж выхожу! В августе (смеётся). Предложение в этом году сделали, тоже в августе.

– Уже готовитесь к свадьбе, получается?

– Да, у нас уже есть организатор, площадка, ведущий. Планомерно и постепенно начинается кипиш. Год семьи же! (смеётся) Знаете как: Год семьи – выполнено (смеётся).

– Ваш жених – тоже спортсмен?

– Да, Олег Домичек. Мы из одного региона – Новосибирская область и Алтайский край, он тоже в сборной, у Сергея Геннадьевича Башкирова, — приводит слова спортсменки «Советский спорт».