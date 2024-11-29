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Тренер Вирер: ей не нужно никому ничего доказывать. Она будет на уровне до 2026 года

Тренер Вирер: ей не нужно никому ничего доказывать. Она будет на уровне до 2026 года
Доротея Вирер
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Тренер мужской сборной Италии по биатлону и Доротеи Вирер Фабио Чианчана рассказал о самочувствии четырёхкратной чемпионки мира перед стартом нового сезона.

«Доро, как всегда, невозмутима и солнечна. Она очень хорошо работала. У неё были обязательства перед телевизионщиками на Олимпиаде в Париже, но она не пропустила ни одной тренировочной недели, потому что проделала работу перед этим и затем вновь погрузилась в большую работу. Однако после Олимпиады она вернулась немного уставшей.

Что касается стрельбы, то об этом бессмысленно говорить. Доро может забыть о винтовке на два года и потом всё равно стрелять как обычно, с присущим ей талантом. У неё превосходная техника и отличная скорость. Ей не нужно никому ничего доказывать, только самой себе. Она — Доротея Вирер, и у неё может быть трудный год, но потом она снова поднимается. Убеждён, что она будет на уровне до 2026 года», — приводит слова специалиста Fondo Italia.

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