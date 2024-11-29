Итальянский тренер: Джакомель очень повзрослел. Он сделает хороший шаг вперёд

Тренер мужской сборной Италии по биатлону Фабио Чианчана рассказал, что самосознание его подопечного Томмазо Джакомеля может помочь ему в этом сезоне улучшить свои результаты.

«Томмазо очень повзрослел, поднялся на ступеньку выше в отношении стрельбы стоя. С лёжкой он уже справлялся в прошлом сезоне. Он также много работал над лыжным ходом. Он продемонстрировал понимание того, когда нужно ускоряться, где рисковать, а когда нужно контролировать ситуацию. Мы убеждены, что самосознание, которое у него появилось, поможет сделать хороший шаг вперёд. Очевидно, что ему придётся это применять и в гонке. Не сомневаюсь, что если не сегодня или завтра, то рано или поздно это произойдёт», — приводит слова специалиста Fondo Italia.

В сезоне-2023/2024 Джакомель занял восьмое место в общем зачёте. После этого спортсмен признался, что теперь ставит целью попасть в пятёрку сильнейших.