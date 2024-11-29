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Наталия Шевченко выиграла спринт на Кубке России, Резцова — вторая, Халили сошла с гонки

Наталия Шевченко выиграла спринт на Кубке России, Резцова — вторая, Халили сошла с гонки
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Наталия Шевченко (Свердловская область) стала победительницей спринтерской гонки на первом этапе Альфа-Банк Кубка России по биатлону сезона-2024/2025 в Ханты-Мансийске. В открытии сезона спортсменка не допустила ни одного промаха.

Второе место заняла Кристина Резцова (Московская область), проиграв лидеру 28,7 секунды. Третье место досталось белоруской спортсменке Динаре Смольской (Беларусь).

Отметим, что чемпионка мира среди юниоров Анастасия Халили (в девичестве Гореева) сошла с гонки.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 1-й этап, Ханты-Мансийск.
Спринт 7,5 км. Женщины:

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 20.58,4 (ноль промахов).
2. Кристина Резцова (Тюменская область) — отставание 2,1 (0).
3. Динара Смольская (Беларусь) +16,4 (1).
4. Тамара Дербушева (Свердловская область) +45,8 (1).
5. Виктория Сливко (Тюменская область) ) +54,5 (2).
6. Екатерина Мошкова (ХМАО-Югра) + 1.02,1 (1).

Календарь Кубка России по биатлону сезона-2024/2025
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