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Динара Смольская сравнила атмосферу в Ханты-Мансийске с Эстерсундом

Динара Смольская сравнила атмосферу в Ханты-Мансийске с Эстерсундом
Динара Смольская
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Белорусская биатлонистка олимпийская чемпионка Динара Смольская прокомментировала третье место в спринте на первом этапе Альфа-Банк Кубка России в Ханты-Мансийске. Спортсменка отметила схожесть условий проведения гонок со шведским Эстерсундом.

«Чуть-чуть ближе к лидерам оказалась. По состоянию всё так же, всё хорошо. Лыжи катят нормально. Промах на лёжке не дал побороться за победу, а так чувствовала в себе сегодня силы. Но я и планировала так разгоняться за счёт стартов.

Интересно бегать в разную погоду. Когда я выиграла здесь гонку, светило яркое солнце. Поэтому и в такие тёмные, как сегодня, дни бежать интересно. Очень красиво здесь на стадионе, когда включается большой прожектор. Даже немного похоже на Эстерсунд. Как будто бы начинаем где-то там, но здесь тоже неплохо», — приводит слова Смольской Sport5.by.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 1, Ханты-Мансийск
Женщины. Спринт 7.5 км
29 ноября 2024, пятница. 12:00 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Свердловская область
20:58.4
2
Кристина Резцова
Московская область
+2.1
3
Динара Смольская
Беларусь
+16.4
Календарь Кубка России по биатлону сезона-2024/2025
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