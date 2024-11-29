Динара Смольская сравнила атмосферу в Ханты-Мансийске с Эстерсундом

Белорусская биатлонистка олимпийская чемпионка Динара Смольская прокомментировала третье место в спринте на первом этапе Альфа-Банк Кубка России в Ханты-Мансийске. Спортсменка отметила схожесть условий проведения гонок со шведским Эстерсундом.

«Чуть-чуть ближе к лидерам оказалась. По состоянию всё так же, всё хорошо. Лыжи катят нормально. Промах на лёжке не дал побороться за победу, а так чувствовала в себе сегодня силы. Но я и планировала так разгоняться за счёт стартов.

Интересно бегать в разную погоду. Когда я выиграла здесь гонку, светило яркое солнце. Поэтому и в такие тёмные, как сегодня, дни бежать интересно. Очень красиво здесь на стадионе, когда включается большой прожектор. Даже немного похоже на Эстерсунд. Как будто бы начинаем где-то там, но здесь тоже неплохо», — приводит слова Смольской Sport5.by.