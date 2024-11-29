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«Рада, что удалось хоть что-то реализовать». Наталия Шевченко — о золоте в спринте КР

«Рада, что удалось хоть что-то реализовать». Наталия Шевченко — о золоте в спринте КР
Наталия Шевченко
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Свердловская биатлонистка Наталия Шевченко оценила свой результат в спринте на первом этапе Альфа-Банк Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске. Она заняла первое место, не допустив ни одного промаха.

«Очень рада, что наконец‑то удалось реализовать хоть что‑то. Первый плюс гонки — ноль промахов. Второй — чувствовала себя отлично. Ещё на разминке поняла, что будет хорошая гонка, потому что самочувствие было классное. Третий — первое место.

На финишный круг у меня был план: на первый подъём захожу в более‑менее быстром темпе, но не на все деньги, потому что основной проигрыш идёт на равнине, я и отрабатывала её, повороты, спуски. У меня ещё получилось последний круг пробежать с Ириной Казакевич, за что ей спасибо. Мы шли довольно быстрым темпом, плюс со спуска друг друга заводили. Это мне помогло.

Резцова на финишном подъёме выигрывала у меня пять секунд. У меня уже не осталось надежд, но я знала, что финиш прошла очень сильно», — приводит слова Шевченко «Матч ТВ».

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 1, Ханты-Мансийск
Женщины. Спринт 7.5 км
29 ноября 2024, пятница. 12:00 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Свердловская область
20:58.4
2
Кристина Резцова
Московская область
+2.1
3
Динара Смольская
Беларусь
+16.4
Календарь Кубка России по биатлону сезона-2024/2025
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