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«Хорошо, что не занимаюсь плаванием или лёгкой атлетикой». Кентен Фийон Майе — о мотивации

«Хорошо, что не занимаюсь плаванием или лёгкой атлетикой». Кентен Фийон Майе — о мотивации
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Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира 32-летний француз Кентен Фийон Майе высказался о мотивации в биатлоне.

«Мне нравится то, что я делаю, но иногда ходить кругами без стрельбы, кататься на лыжах бывает тяжело. Я могу пройтись по определённым трассам с закрытыми глазами, точно знаю, сколько шагов я собираюсь сделать, с какой скоростью прохожу в том или ином месте. Пытаюсь успокоить себя в том смысле, что я не занимаюсь плаванием или лёгкой атлетикой, где хождение по кругу даже более красноречиво, чем в моей дисциплине. Я соревнуюсь на природе, мы меняем места, трассы тоже не похожи друг на друга, поэтому мне удаётся разнообразить ситуацию», — приводит слова Фийона Майе Eurosport.

В субботу, 30 ноября, в Контиолахти (Финляндия) начнётся первый этап Кубка мира — 2024/2025 по биатлону. В программе первого дня соревнований супермикст 2x6 + 2x7,5 км и смешанная эстафета 4x6 км.

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