«Про пользу говорить не буду, это шоу». Михаил Шашилов — о Прологе в рамках Кубка России

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов поделился мнением о пользе Пролога перед началом этапов Кубка страны.

«Наташа Шевченко стала сегодня первой в спринте, а Тома Дербушева — четвёртой, значит пролог им не пошёл во вред. Про пользу говорить не буду, это шоу. Если бы все участвовали, это вызвало бы больший ажиотаж и дало возможность всем посмеяться и получить удовольствие.

В новом формате пролог стали проводить за день до основных стартов. Почему бы вечером не выйти и не сделать четыре забега по сто метров. Я нормально к этому отношусь. Зрителей было немного, но вдоль забора стояло человек сто болельщиков и специалисты. Даже сам Юрий Каминский был. Люди посмотрели, покричали, повеселились. Всё хорошо», — приводит слова Шашилова «РБ Спорт».

Занимающаяся в группе Шашилова Наталия Шевченко стала победительницей женского Пролога первого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который состоялся в Ханты-Мансийске. Спортсмены соревновались в лыжных забегах на 100 м.