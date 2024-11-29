Биатлонист Артур Исхаков: я хотел жить в свободном мире, поэтому поeхал в Словакию

Сменивший российское спортивное гражданство Артур Исхаков рассказал о своих биатлонных целях в Словакии.

«Я хотел жить и участвовать в гонках в свободном мире, поэтому поехал в Словакию. С радостью буду представлять свою новую родину на соревнованиях по биатлону. Я верю, что болельщики будут болеть не только за меня, но и за всё новое поколение словацких биатлонистов, у которого есть виды на Олимпийские игры 2030 года. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы бороться и побеждать за Словакию. Моя цель — попасть на чемпионат мира. Не только поучаствовать в нём, но и постараться набрать очки и конкурировать с лучшими биатлонистами мира», — приводит слова спортсмена sportovy.cas.sk.

21-летний Исхаков — уроженец республики Татарстан. В России он становился лидером рейтинга Союза биатлонистов России (СБР) в сезоне-2019/2020 среди спортсменов до 17 лет. В 2020-м Артур был включён в состав юношеской сборной. В Словакии экс-россиянин стал лучшим на Кубке страны — 2022/2023 среди спортсменов до 22 лет. В этом сезоне он принял участие в спринте на первом этапе Кубка IBU, в котором занял 42-е место.