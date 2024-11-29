Тарьей Бё и Юни Арнеклейв рассказали, что болели после начала соревнований в Шушене

Трёхкратный олимпийский чемпион в эстафетах норвежский биатлонист Тарьей Бё и его соотечественница Юни Арнеклейв, рассказали, что болели в период после Открытия сезона в Шушене (Норвегия).

«Мои лёгкие были немного запущенны. Мы обнаружили бактериальную инфекцию, поэтому я принимал антибиотики. Это был хороший вариант. Это было больше для того, чтобы убрать зелёную слизь, которая есть здесь внизу», — приводит слова Бё TV2.

«Это была неделя на диване, но чувствую себя хорошо на спокойных тренировках. Сейчас воодушевлена, перед тем как выйду на свою первую тяжёлую сессию с момента открытия. Немного нервничаю перед тренировкой», — сказала Арнеклейв.

Напомним, Терьей Бё и Юни Арнеклейв вошли в состав сборной Норвегии по биатлону на первый этап Кубка мира — 2024/2025, который пройдёт с 30 ноября по 8 декабря в Контиолахти (Финляндия).