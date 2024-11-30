Кубок мира по биатлону — 2024/2025: расписание 1-го этапа в Контиолахти
С 30 ноября по 8 декабря в Контиолахти (Финляндия) пройдёт первый этап Кубка мира — 2024/2025 по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием гонок.
30 ноября:
- 15:15 мск. Супермикст 2x6 + 2x7,5 км;
- 17:15 мск. Смешанная эстафета 4x6 км.
1 декабря:
- 15:45 мск. Мужчины. Эстафета 4x7,5 км;
- 17:15 мск. Женщины. Эстафета 4x6 км.
3 декабря:
- 18:20 мск. Мужчины. Индивидуальная гонка 15 км.
4 декабря:
- 18:20 мск. Женщины. Индивидуальная гонка 12,5 км.
6 декабря:
- 18:20 мск. Мужчины. Спринт 10 км.
7 декабря:
- 19:15 мск. Женщины. Спринт 7,5 км.
8 декабря:
- 16:30 мск. Мужчины. Масс-старт 15 км;
- 18:20 мск. Женщины. Масс-старт 12,5 км.
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