Кубок мира по биатлону — 2024/2025: расписание 1-го этапа в Контиолахти

С 30 ноября по 8 декабря в Контиолахти (Финляндия) пройдёт первый этап Кубка мира — 2024/2025 по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием гонок.

30 ноября:

15:15 мск. Супермикст 2x6 + 2x7,5 км;

17:15 мск. Смешанная эстафета 4x6 км.

1 декабря:

15:45 мск. Мужчины. Эстафета 4x7,5 км;

17:15 мск. Женщины. Эстафета 4x6 км.

3 декабря:

18:20 мск. Мужчины. Индивидуальная гонка 15 км.

4 декабря:

18:20 мск. Женщины. Индивидуальная гонка 12,5 км.

6 декабря:

18:20 мск. Мужчины. Спринт 10 км.

7 декабря:

19:15 мск. Женщины. Спринт 7,5 км.

8 декабря: