Кубок России по биатлону, 1-й этап, сингл-микст: во сколько начнётся, где смотреть

В субботу, 30 ноября, состоится одиночная смешанная эстафета (сингл-микст) в рамках Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 по биатлону, которая начнётся в 10:00 мск. Трансляцию гонки в прямом эфире проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Начало трансляции — в 09:30 мск.

В пятницу, 29 ноября сентября, в Ханты-Мансийске стартовал первый этап Кубка России — 2024/2025. Победителем мужской 10-километровой спринтерской гонки на 10 км стал представитель Новосибирской области Даниил Серохвостов. В женском спринте быстрее всех оказалась Наталия Шевченко, выступающая за Свердловскую область.

Первый этап Кубка России проходит в Ханты-Мансийске с 29 ноября по 1 декабря.