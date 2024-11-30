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Кубок России по биатлону, 1-й этап, сингл-микст: во сколько начнётся, где смотреть

Кубок России по биатлону, 1-й этап, сингл-микст: во сколько начнётся, где смотреть
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В субботу, 30 ноября, состоится одиночная смешанная эстафета (сингл-микст) в рамках Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 по биатлону, которая начнётся в 10:00 мск. Трансляцию гонки в прямом эфире проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Начало трансляции — в 09:30 мск.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 1, Ханты-Мансийск
Сингл-микст 1 x 6 + 1 x 7.5 км Эстафета
30 ноября 2024, суббота. 10:00 МСК
Не началось

В пятницу, 29 ноября сентября, в Ханты-Мансийске стартовал первый этап Кубка России — 2024/2025. Победителем мужской 10-километровой спринтерской гонки на 10 км стал представитель Новосибирской области Даниил Серохвостов. В женском спринте быстрее всех оказалась Наталия Шевченко, выступающая за Свердловскую область.

Первый этап Кубка России проходит в Ханты-Мансийске с 29 ноября по 1 декабря.

Общий зачёт Кубка России — 2024/2025 по биатлону
Календарь Кубка России — 2024/2025 по биатлону
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Новости. Биатлон
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