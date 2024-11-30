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Кубок мира по биатлону, 1-й этап, супермикст: во сколько начнётся, стартовый лист

Кубок мира по биатлону, 1-й этап, супермикст: во сколько начнётся, стартовый лист
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В субботу, 30 ноября, состоится супермикст-эстафета в рамках Кубка мира — 2024/2025 по биатлону, которая начнётся в 15:15 мск.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Супермикст 2 x 6 + 2 x 7.5 км Эстафета
30 ноября 2024, суббота. 15:15 МСК
Не началось

Кубок мира — 2024/2025, супермикст.

Стартовый лист:

1. Юни Арнеклейв – Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).

2. Элла Хальварссон – Себастиан Самуэльссон (Швеция).

3. Жулия Симон – Кентен Фийон Майе (Франция).

4. Ванесса Фойгт – Юстус Штрелов (Германия).

5. Самуэла Комола – Лукас Хофер (Италия).

6. Лиза Тереза Хаузер – Симон Эдер (Австрия).

7. Суви Минккинен – Отто Инвениус (Финляндия).

8. Эми Басерга – Себастьян Штальдер (Швейцария).

10. Байба Бендика – Андрей Расторгуев (Латвия).

11. Лена Репинч – Яков Фак (Словения).

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