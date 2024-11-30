Кубок мира по биатлону, 1-й этап, супермикст: во сколько начнётся, стартовый лист

В субботу, 30 ноября, состоится супермикст-эстафета в рамках Кубка мира — 2024/2025 по биатлону, которая начнётся в 15:15 мск.
Кубок мира — 2024/2025, супермикст.
Стартовый лист:
1. Юни Арнеклейв – Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).
2. Элла Хальварссон – Себастиан Самуэльссон (Швеция).
3. Жулия Симон – Кентен Фийон Майе (Франция).
4. Ванесса Фойгт – Юстус Штрелов (Германия).
5. Самуэла Комола – Лукас Хофер (Италия).
6. Лиза Тереза Хаузер – Симон Эдер (Австрия).
7. Суви Минккинен – Отто Инвениус (Финляндия).
8. Эми Басерга – Себастьян Штальдер (Швейцария).
10. Байба Бендика – Андрей Расторгуев (Латвия).
11. Лена Репинч – Яков Фак (Словения).