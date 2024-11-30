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«Для всех, кто поддерживает чистый спорт». Бё — о медали после дисквалификации Устюгова

«Для всех, кто поддерживает чистый спорт». Бё — о медали после дисквалификации Устюгова
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Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Тарьей Бё отреагировал на новость о том, что получит бронзовую медаль чемпионата мира — 2011 в масс-старте после дисквалификации россиянина Евгения Устюгова. В той гонке Устюгов занял второе место, а Бё финишировал четвёртым.

«2011 год. Мой лучший чемпионат мира с пятью медалями. Несколько дней назад я получил свою шестую медаль. Эта медаль — для всех, кто поддерживает чистый спорт. Поздравляю других спортсменов, которые теперь получили заслуженную давным-давно медаль. Мы выиграли битву.

Я уже не выгляжу как подросток, поэтому не могу переделать фото со всеми шестью медалями. Но горжусь, что мне удалось завоевать медали в каждой гонке чемпионата. Одно из моих самых больших достижений! Спасибо», — написал Бё на своей странице в соцсетях.

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