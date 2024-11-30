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Дербушева и Бажин выиграли сингл-микст на первом этапе Кубка России по биатлону

Завершилась одиночная смешанная эстафета (сингл-микст) в рамках первого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 по биатлону. Победителями гонки стали Тамара Дербушева и Кирилл Бажин (Свердловская область). Второе место заняли Кристина Павлушина и Алексей Зубарев (Московская область). Третье — Анна Сола и Павел Белько (Беларусь).

Кубок России — 2024/2025. 1-й этап, Ханты-Мансийск. Сингл-микст:

1. Тамара Дербушева – Кирилл Бажин (Свердловская область) – 37.32,4 (промахи: 0+2).

2. Кристина Павлушина – Алексей Зубарев (Московская область) – отставание 53,7 (0+10).

3. Анна Сола – Павел Белько (Беларусь) +57,1 (2+11).

4. Полина Шевнина – Денис Иродов (Московская область) +57,2 (0+10).

5. Елизавета Каплина – Антон Бабиков (Башкортостан) +1.43,2 (0+10).

6. Анастасия Зырянова – Роман Сурнев (Московская область) +1.56,8 (0+13).

Первый этап Кубка России проходит в Ханты-Мансийске с 29 ноября по 1 декабря.