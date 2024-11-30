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Хальварссон и Самуэльссон выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира, норвежцы — вне топ-3

Хальварссон и Самуэльссон выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира, норвежцы — вне топ-3
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Шведские биатлонисты Элла Хальварссон и Себастиан Самуэльссон выиграли сингл-микст на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Контиолахти. Второе место заняли Жулия Симон и Кентен Фийон Майе (Франция). Замкнули тройку лидеров Ванесса Фойгт и Юстус Штрелов (Германия).

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Супермикст 2 x 6 + 2 x 7.5 км Эстафета
30 ноября 2024, суббота. 15:15 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, 1-й этап. Сингл-микст:

1. Элла Хальварссон/Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 36.17,6 (0 штрафных кругов + 4 дополнительных патрона).

2. Жулия Симон/Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание 10,2 (0+9).

3. Ванесса Фойгт/Юстус Штрелов (Германия) +10,2 (0+4).

4. Лиза Тереза Хаузер/Симон Эдер (Австрия) +23,1 (0+1).

5. Юни Арнеклейв/Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +51,2 (1+11).

6. Лена Репинч/Яков Фак (Словения) +59,0 (0+4).

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