Хальварссон и Самуэльссон выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира, норвежцы — вне топ-3

Шведские биатлонисты Элла Хальварссон и Себастиан Самуэльссон выиграли сингл-микст на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Контиолахти. Второе место заняли Жулия Симон и Кентен Фийон Майе (Франция). Замкнули тройку лидеров Ванесса Фойгт и Юстус Штрелов (Германия).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, 1-й этап. Сингл-микст:
1. Элла Хальварссон/Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 36.17,6 (0 штрафных кругов + 4 дополнительных патрона).
2. Жулия Симон/Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание 10,2 (0+9).
3. Ванесса Фойгт/Юстус Штрелов (Германия) +10,2 (0+4).
4. Лиза Тереза Хаузер/Симон Эдер (Австрия) +23,1 (0+1).
5. Юни Арнеклейв/Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +51,2 (1+11).
6. Лена Репинч/Яков Фак (Словения) +59,0 (0+4).