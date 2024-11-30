Норвегия не попала на подиум сингл-микста впервые с января 2022 года

Сборная Норвегии не попала на подиум сингл-микста впервые с января 2022 года. Сегодня, 30 ноября, в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в Контиолахти (Финляндия), норвежцы Юни Арнеклейв и Ветле Шоста Кристиансен заняли лишь пятое место.

Победу в гонке одержали шведские биатлонисты Элла Хальварссон и Себастиан Самуэльссон. Второе место заняли Жулия Симон и Кентен Фийон Майе (Франция). Замкнули тройку лидеров Ванесса Фойгт и Юстус Штрелов (Германия).

Отметим, что 9 января 2022 года в рамках гонки в Оберхофе в первую тройку вошли сборные России, Украины и Австрии соответственно.