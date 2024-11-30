Сборная Норвегии вырвала победу у Франции в смешанной эстафете на первом этапе КМ

Сборная Норвегии в составе Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Йоханнеса Дале-Шевдала и Вебьёрн Сёрума стала победителем в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира — 2024/2025 по биатлону, который проходит в финском Контиолахти. Норвежские спортсмены преодолели дистанцию за 1 час 59 минут и 59,6 секунды, затратив 10 дополнительных патронов на стрельбище.

Шедший на последнем этапе норвежец Вебьёрн Сёрум после последнего огневого рубежа отставал от француза Эмильена Жаклена более чем на 15 секунд. В финишном створе на последних метрах он обошёл Жаклена и принёс победу норвежцам. Команда Франции допустила всего четыре промаха на восьми огневых рубежах. Замкнули тройку призёров шведские биатлонисты, допустившие семь осечек в стрельбе.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, 1-й этап. Смешанная эстафета, 4x6 км: