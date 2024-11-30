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Сборная Норвегии вырвала победу у Франции в смешанной эстафете на первом этапе КМ

Сборная Норвегии вырвала победу у Франции в смешанной эстафете на первом этапе КМ
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Сборная Норвегии в составе Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Йоханнеса Дале-Шевдала и Вебьёрн Сёрума стала победителем в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира — 2024/2025 по биатлону, который проходит в финском Контиолахти. Норвежские спортсмены преодолели дистанцию за 1 час 59 минут и 59,6 секунды, затратив 10 дополнительных патронов на стрельбище.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
30 ноября 2024, суббота. 17:45 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Франция
3
Швеция

Шедший на последнем этапе норвежец Вебьёрн Сёрум после последнего огневого рубежа отставал от француза Эмильена Жаклена более чем на 15 секунд. В финишном створе на последних метрах он обошёл Жаклена и принёс победу норвежцам. Команда Франции допустила всего четыре промаха на восьми огневых рубежах. Замкнули тройку призёров шведские биатлонисты, допустившие семь осечек в стрельбе.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, 1-й этап. Смешанная эстафета, 4x6 км:

  1. Норвегия (Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Йоханнес Дале-Шевдал и Вебьёрн Сёрум) - 1:59.59,6 секунды (0 штрафных кругов + 10 дополнительных патронов).
  2. Франция (Лу Жанмонно, Жюстин Бреза-Буше, Эрик Перро, Эмильен Жаклен) — отставание +0,8 (0+4).
  3. Швеция (Анна Магнуссон, Эльвира Эберг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома) +21,5 (0+7).
  4. Германия +2.38,4 (1+9).
  5. Италия +2.43,4 (1+8).
  6. Украина +3.38,9 (0+6).
Общий зачёт Кубка мира - 2024/2025
Календарь Кубка мира - 2024/2025
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