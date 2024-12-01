Кубок России по биатлону, 1-й этап, смешанная эстафета: во сколько начнётся, где смотреть

Сегодня, 1 декабря, состоится смешанная эстафета в рамках первого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске. Начало гонки — в 10:00 мск. Трансляцию в прямом эфире проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Начало — в 9:30 мск.

В субботу, 30 ноября, в рамках соревнований в Ханты-Мансийске прошла одиночная смешанная эстафета (сингл-микст). Победителями гонки стали Тамара Дербушева и Кирилл Бажин (Свердловская область), второе место заняли Кристина Павлушина и Алексей Зубарев (Московская область), третье — Анна Сола и Павел Белько (Беларусь).

Первый этап Кубка России проходит в Ханты-Мансийске с 29 ноября по 1 декабря.