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Кубок России по биатлону, 1-й этап, смешанная эстафета: во сколько начнётся, где смотреть

Кубок России по биатлону, 1-й этап, смешанная эстафета: во сколько начнётся, где смотреть
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Сегодня, 1 декабря, состоится смешанная эстафета в рамках первого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске. Начало гонки — в 10:00 мск. Трансляцию в прямом эфире проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Начало — в 9:30 мск.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 1, Ханты-Мансийск
Смешанная эстафета 2 x 6 км + 2 x 7.5 км
01 декабря 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Не началось

В субботу, 30 ноября, в рамках соревнований в Ханты-Мансийске прошла одиночная смешанная эстафета (сингл-микст). Победителями гонки стали Тамара Дербушева и Кирилл Бажин (Свердловская область), второе место заняли Кристина Павлушина и Алексей Зубарев (Московская область), третье — Анна Сола и Павел Белько (Беларусь).

Первый этап Кубка России проходит в Ханты-Мансийске с 29 ноября по 1 декабря.

Календарь Кубка России — 2024/2025
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