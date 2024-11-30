Стали известны составы команд на смешанную эстафету в рамках 1-го этапа КР по биатлону
В воскресенье, 1 декабря, состоится смешанная эстафета в рамках первого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 по биатлону.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составами команд на предстоящую гонку (спортсмены расставлены по порядку этапов).
- Свердловская область: Наталия Шевченко, Ирина Казакевич, Савелий Коновалов, Василий Томшин.
- Новосибирская область: Анастасия Гришина, Кира Дюжева, Олег Домичек, Роман Ерёмин.
- Тюменская область — 1: Елизавета Фролова, Анна Грухвина, Михаил Бурундуков, Александр Поварницын.
- Красноярский край — 1: Анна Григорьева, Юлия Шеллер, Кирилл Киливнюк, Евгений Сидоров.
- Ямало-Ненецкий АО: Полина Плюснина, Валерия Каюмова, Виктор Плицев, Рустам Каюмов.
- ХМАО-Югра: Екатерина Мошкова, Виктория Метеля, Алексей Вагин, Никита Поршнев.
- Москва: Софья Цыплухина, Ангелина Жукова, Дмитрий Мысев, Марат Шарипов.
- Московская область: Кристина Резцова, Анастасия Халили, Алексей Зубарев, Кирилл Стрельцов.
- Республика Беларусь — 1: Ксения Воробей, Динара Смольская, Максим Воробей, Дмитрий Лазовский.
- Республика Башкортостан: Илона Знакова, Карина Талменева, Владислав зотов, Андрей Факеев.
- Тюменская область — 2: Ульяна Нигматуллина, Маргарита Болдырева, Вадим Истамгулов, Вячеслав Малеев.
- Республика Беларусь — 2: Дарья Кудаева, Елена Кулак, Никита Лобастов, Иван Тулатин.
- Красноярский край — 2: Жанна Максимович, Юлия Смирнова, Данил Мальцев, Павел Жилин.
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