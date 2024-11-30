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Кубок мира по биатлону, 1-й этап, мужская эстафета: во сколько начнётся, стартовый лист

В воскресенье, 1 декабря, состоится мужская эстафета 4x7,5 км в рамках первого этапа Кубка мира — 2024/2025 по биатлону, которая начнётся в 15:45 мск.

Кубок мира — 2024/2025. Мужчины эстафета 4x7,5 км.

Стартовый лист: