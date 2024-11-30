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Кубок мира по биатлону, 1-й этап, мужская эстафета: во сколько начнётся, стартовый лист

Кубок мира по биатлону, 1-й этап, мужская эстафета: во сколько начнётся, стартовый лист
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В воскресенье, 1 декабря, состоится мужская эстафета 4x7,5 км в рамках первого этапа Кубка мира — 2024/2025 по биатлону, которая начнётся в 15:45 мск.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
01 декабря 2024, воскресенье. 15:45 МСК
Не началось

Кубок мира — 2024/2025. Мужчины эстафета 4x7,5 км.

Стартовый лист:

  1. Норвегия: Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Эндре Стрёмсхейм, Йоханнес Бё.
  2. Германия: Давид Цобель, Йоханнес Кюн, Филипп Наврат, Филипп Хорн.
  3. Италия: Элия Дзени, Томмазо Джакомель, Дидье Биона, Лукас Хофер.
  4. Франция: Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Эрик Перро, Эмильен Жаклен.
  5. Швеция: Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон.
  6. Австрия: Давид Комац, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Патрик Якоб.
  7. Швейцария.
  8. Словения.
  9. Чехия.
  10. Финляндия.
  11. Украина.
  12. США.
  13. Казахстан.
  14. Румыния.
  15. Латвия.
  16. Польша.
  17. Литва.
  18. Болгария.
  19. Эстония.
  20. Бельгия.
  21. Канада.
  22. Словакия.
Календарь Кубка мира — 2024/2025
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