Кубок мира по биатлону, 1-й этап, мужская эстафета: во сколько начнётся, стартовый лист
В воскресенье, 1 декабря, состоится мужская эстафета 4x7,5 км в рамках первого этапа Кубка мира — 2024/2025 по биатлону, которая начнётся в 15:45 мск.
Кубок мира — 2024/2025. Мужчины эстафета 4x7,5 км.
Стартовый лист:
- Норвегия: Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Эндре Стрёмсхейм, Йоханнес Бё.
- Германия: Давид Цобель, Йоханнес Кюн, Филипп Наврат, Филипп Хорн.
- Италия: Элия Дзени, Томмазо Джакомель, Дидье Биона, Лукас Хофер.
- Франция: Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Эрик Перро, Эмильен Жаклен.
- Швеция: Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон.
- Австрия: Давид Комац, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Патрик Якоб.
- Швейцария.
- Словения.
- Чехия.
- Финляндия.
- Украина.
- США.
- Казахстан.
- Румыния.
- Латвия.
- Польша.
- Литва.
- Болгария.
- Эстония.
- Бельгия.
- Канада.
- Словакия.
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