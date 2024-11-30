Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кубок мира по биатлону, 1-й этап, женская эстафета: во сколько начнётся, стартовый лист

Кубок мира по биатлону, 1-й этап, женская эстафета: во сколько начнётся, стартовый лист
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 1 декабря, состоится женская эстафета 4x6 км в рамках первого этапа Кубка мира — 2024/2025 по биатлону, который проходит в Контиолахти (Финляндия). Гонка начнётся в 19:25 мск.

Кубок мира — 2024/2025. Женщины эстафета 4x6 км.

Стартовый лист:

  1. Норвегия: Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен, Марен Киркеэйде, Ингрид Тандреволд.
  2. Швеция: Анна Магнуссон, Сара Андерссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг.
  3. Франция: Лу Жанмонно, Жюстин Бреза-Буше, Софи Шово, Жулия Симон.
  4. Германия: Йоханна Пуф, Юлия Танхаймер, Юлия Кинк, Франциска Пройс.
  5. Италия: Самуэла Комола, Доротея Вирер, Ханна Аухенталлер, Микела Каррара.
  6. Швейцария: Эми Басерга, Элиза Гаспарин, Айта Гаспарин, Лена Хекки.
  7. Чехия.
  8. Австрия.
  9. Украина.
  10. Польша.
  11. Словения.
  12. Финляндия.
  13. США.
  14. Словакия.
  15. Казахстан.
  16. Эстония.
  17. Канада.
  18. Болгария.
  19. Латвия.
  20. Бельгия.
  21. Китай.
Календарь Кубка мира — 2024/2025
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android