Кубок мира по биатлону, 1-й этап, женская эстафета: во сколько начнётся, стартовый лист

В воскресенье, 1 декабря, состоится женская эстафета 4x6 км в рамках первого этапа Кубка мира — 2024/2025 по биатлону, который проходит в Контиолахти (Финляндия). Гонка начнётся в 19:25 мск.

Кубок мира — 2024/2025. Женщины эстафета 4x6 км.

Стартовый лист: