Кубок мира по биатлону, 1-й этап, женская эстафета: во сколько начнётся, стартовый лист
В воскресенье, 1 декабря, состоится женская эстафета 4x6 км в рамках первого этапа Кубка мира — 2024/2025 по биатлону, который проходит в Контиолахти (Финляндия). Гонка начнётся в 19:25 мск.
Кубок мира — 2024/2025. Женщины эстафета 4x6 км.
Стартовый лист:
- Норвегия: Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен, Марен Киркеэйде, Ингрид Тандреволд.
- Швеция: Анна Магнуссон, Сара Андерссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг.
- Франция: Лу Жанмонно, Жюстин Бреза-Буше, Софи Шово, Жулия Симон.
- Германия: Йоханна Пуф, Юлия Танхаймер, Юлия Кинк, Франциска Пройс.
- Италия: Самуэла Комола, Доротея Вирер, Ханна Аухенталлер, Микела Каррара.
- Швейцария: Эми Басерга, Элиза Гаспарин, Айта Гаспарин, Лена Хекки.
- Чехия.
- Австрия.
- Украина.
- Польша.
- Словения.
- Финляндия.
- США.
- Словакия.
- Казахстан.
- Эстония.
- Канада.
- Болгария.
- Латвия.
- Бельгия.
- Китай.
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