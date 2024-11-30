Антон Смольский рассказал, почему не примет участия в смешанной эстафете Кубка России

Белорусский биатлонист серебряный призёр Олимпиады-2022 Антон Смольский прокомментировал своё отсутствие в стартовом протоколе смешанной эстафеты в рамках первого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, которая состоится в воскресенье, 1 декабря, в Ханты-Мансийске.

«Почувствовал сегодня недомогание. Решили не рисковать, дабы не усугубить ситуацию», — приводит слова Смольского Sport5by.

Соборная Беларуси выступит в смешанной эстафете двумя составами. В первую команду вошли Ксения Воробей, Динара Смольская, Максим Воробей, Дмитрий Лазовский. За вторую сборную на старт выйдут Дарья Кудаева, Елена Кулак, Никита Лобастов и Иван Тулатин.