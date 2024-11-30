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Антон Смольский рассказал, почему не примет участия в смешанной эстафете Кубка России

Антон Смольский рассказал, почему не примет участия в смешанной эстафете Кубка России
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Белорусский биатлонист серебряный призёр Олимпиады-2022 Антон Смольский прокомментировал своё отсутствие в стартовом протоколе смешанной эстафеты в рамках первого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, которая состоится в воскресенье, 1 декабря, в Ханты-Мансийске.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 1, Ханты-Мансийск
Смешанная эстафета 2 x 6 км + 2 x 7.5 км
01 декабря 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Не началось

«Почувствовал сегодня недомогание. Решили не рисковать, дабы не усугубить ситуацию», — приводит слова Смольского Sport5by.

Соборная Беларуси выступит в смешанной эстафете двумя составами. В первую команду вошли Ксения Воробей, Динара Смольская, Максим Воробей, Дмитрий Лазовский. За вторую сборную на старт выйдут Дарья Кудаева, Елена Кулак, Никита Лобастов и Иван Тулатин.

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