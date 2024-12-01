Биатлонист Александр Логинов впервые в карьере участвовал в сингл-миксте

В субботу, 30 ноября, чемпион мира 2020 года российский биатлонист Александр Логинов впервые в своей карьере принял участие в сингл-миксте, который прошёл в рамках первого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 в Ханты-Мансийске.

«Представьте себе, я за всю свою карьеру сегодня первый раз в жизни бегу сингл‑микст. Обычно приоритеты расставлялись так, что я бегу смешанную эстафету, а такие соревнования проводились в один день. А сегодня — такой эксперимент», — сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».

Команда Тюменской области — 1 в составе Александра Логинова и Виктории Сливко заняла седьмое место в сингл-миксте. Победу в гонке одержали Тамара Дербушева и Кирилл Бажин, представляющие Свердловскую область.