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«Сейчас Йоханнес лучший биатлонист, чем я». Кристиансен — о Бё

«Сейчас Йоханнес лучший биатлонист, чем я». Кристиансен — о Бё
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Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Ветле Шоста Кристиансен высказался о соперничестве с пятикратным олимпийским чемпионом, 20-кратным чемпионом мира норвежским биатлонистом Йоханнесом Бё, а также о готовности пожертвовать всем ради победы в общем зачёте Кубка мира.

— Думаю, что от него зависит немного больше, чем от меня. Это не невозможно, но это будет очень сложно. И независимо от того, в какой форме я нахожусь, думаю, что Йоханнес сейчас лучший биатлонист, чем я.

— Готовы ли вы пожертвовать заключительным этапом эстафеты ЧМ ради возможной борьбы за общую победу?
— Да, я жертвую всем, — приводит слова Кристиансена TV2.

Напомним, в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в Контиолахти (Финляндия), сборная Норвегии не попала на подиум сингл-микста впервые с января 2022 года. Юни Арнеклейв и Ветле Шоста Кристиансен заняли лишь пятое место.

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