Йоханнес Бё: думаю, Самуэльссон однажды выиграет общий зачёт, если будет работать весь год

Пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, кто, по его мнению, сможет выиграть общий зачёт на Кубке мира в этом сезоне.

«Думаю, что у всех норвежцев, у всех семерых, кто здесь, есть шанс. Думаю, что Себастиан Самуэльссон однажды выиграет общий зачёт, если он сможет работать в течение всего сезона. Он определённо очень хорош», — приводит слова Бё TV2.

Напомним, шведские биатлонисты Элла Хальварссон и Себастиан Самуэльссон выиграли сингл-микст на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Контиолахти (Финляндия). Второе место заняли Жулия Симон и Кентен Фийон Майе (Франция). Замкнули тройку лидеров Ванесса Фойгт и Юстус Штрелов (Германия).