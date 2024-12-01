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Антон Бабиков раскритиковал формат смешанной эстафеты на Кубке России по биатлону

Антон Бабиков раскритиковал формат смешанной эстафеты на Кубке России по биатлону
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Российский биатлонист чемпион мира 2017 года Антон Бабиков раскритиковал формат проведения смешанной эстафеты на первом этапе Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 1, Ханты-Мансийск
Смешанная эстафета 2 x 6 км + 2 x 7.5 км
01 декабря 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Идёт

«Насколько адекватно запускать женщин и мужчин по одному и тому же двухкилометровому кругу? Получается, лидер у мужчин будет обгонять женщин, которые ещё не передали эстафету. Я думаю, что сегодня из 13 команд, что и так не густо, финиширует 7. Всех остальных замкнут на круг. В том году в Златоусте с этим уже сталкивались, но ничего не изменили, к сожалению», — сказал Бабиков в эфире телегам-канала «Союз трёх биатлонистов».

Первый этап Кубка России проходит в Ханты-Мансийске с 29 ноября по 1 декабря.

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