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Сборная Беларуси победила в смешанной эстафете на первом этапе Кубка России по биатлону

Сборная Беларуси победила в смешанной эстафете на первом этапе Кубка России по биатлону
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Первая сборная Беларуси в составе Ксении Воробей, Динары Смольской, Максима Воробья и Дмитрия Лазовского стала победителем в смешанной эстафете на первом этапе Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске. Спортсмены преодолели четыре этапа эстафеты за 1 час 6 минут 45,8 секунды.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 1, Ханты-Мансийск
Смешанная эстафета 2 x 6 км + 2 x 6 км
01 декабря 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено

Бежавший на последнем этапе белорус Дмитрий Лазовский в финишном створе оказался быстрее югорчанина Никиты Поршнева. Тройку призёров замкнули биатлонисты из Свердловской области, отставшие от победителей на 32,6 секунды.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 1-й этап. Смешанная эстафета, 2x6 + 2x7,5 км:

  1. Республика Беларусь — 1 (Ксения Воробей, Динара Смольская, Максим Воробей, Дмитрий Лазовский) — 1: 6.45,8 секунды, (0 штрафных кругов + девять дополнительных патронов);
  2. ХМАО-Югра (Екатерина Мошкова, Виктория Метеля, Алексей Вагин, Никита Поршнев) — отставание + 0,2 (0+5);
  3. Свердловская область (Наталия Шевченко, Ирина Казакевич, Савелий Коновалов, Василий Томшин) + 32,6 (0+11);
  4. Московская область (Кристина Резцова, Анастасия Халили, Алексей Зубарев, Кирилл Стрельцов) + 1.15,8 (1+9);
  5. Тюменская область — 1(Елизавета Фролова, Анна Грухвина, Михаил Бурундуков, Александр Поварницын) + 3.08,2 (2+9);
  6. Красноярский край — 1 (Анна Григорьева, Юлия Шеллер, Кирилл Киливнюк, Евгений Сидоров) +  3.09,7 (1+9).
Календарь Кубка России - 2024/2025
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