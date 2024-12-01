Сборная Беларуси победила в смешанной эстафете на первом этапе Кубка России по биатлону

Первая сборная Беларуси в составе Ксении Воробей, Динары Смольской, Максима Воробья и Дмитрия Лазовского стала победителем в смешанной эстафете на первом этапе Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске. Спортсмены преодолели четыре этапа эстафеты за 1 час 6 минут 45,8 секунды.

Бежавший на последнем этапе белорус Дмитрий Лазовский в финишном створе оказался быстрее югорчанина Никиты Поршнева. Тройку призёров замкнули биатлонисты из Свердловской области, отставшие от победителей на 32,6 секунды.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 1-й этап. Смешанная эстафета, 2x6 + 2x7,5 км: