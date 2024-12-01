Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Тренирую сам себя в этом сезоне». Цветков оценил выступление на первом этапе Кубка России

«Тренирую сам себя в этом сезоне». Цветков оценил выступление на первом этапе Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года в мужской эстафете российский биатлонист Максим Цветков прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на первом этапе Кубка России сезона-2024/2025.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 1, Ханты-Мансийск
Мужчины. Спринт 10 км
29 ноября 2024, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Даниил Серохвостов
Новосибирская - Алтайский
23:27.5
2
Александр Логинов
Тюменская область
+28.7
3
Антон Смольский
Беларусь
+35.6

«Прошёл первый этап Кубка России, как и планировал, пробежал личную гонку. Результат в спринте — 19-е место с 0 на рубеже. Конечно, это далеко для меня, но я только заканчиваю блок базовой работы и со следующей недели буду переходить к скоростным и более интенсивным работам. По времени — потерял 1,5 месяца, но даже в этой ситуации я на 20 позиций ближе старта прошлого года, тогда я был 39-м.

Надеюсь, дальше всё пойдёт по плану, и ходом я буду только добавлять. Так как тренирую сам себя в этом сезоне, вся ответственность за реализацию плана — тоже на мне, но и написать могу всё что угодно», — высказался Цветков на своей странице в соцсетях.

Материалы по теме
Сборная Беларуси победила в смешанной эстафете на первом этапе Кубка России по биатлону
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android