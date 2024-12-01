«Тренирую сам себя в этом сезоне». Цветков оценил выступление на первом этапе Кубка России

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года в мужской эстафете российский биатлонист Максим Цветков прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на первом этапе Кубка России сезона-2024/2025.
«Прошёл первый этап Кубка России, как и планировал, пробежал личную гонку. Результат в спринте — 19-е место с 0 на рубеже. Конечно, это далеко для меня, но я только заканчиваю блок базовой работы и со следующей недели буду переходить к скоростным и более интенсивным работам. По времени — потерял 1,5 месяца, но даже в этой ситуации я на 20 позиций ближе старта прошлого года, тогда я был 39-м.
Надеюсь, дальше всё пойдёт по плану, и ходом я буду только добавлять. Так как тренирую сам себя в этом сезоне, вся ответственность за реализацию плана — тоже на мне, но и написать могу всё что угодно», — высказался Цветков на своей странице в соцсетях.
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