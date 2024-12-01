Пять норвежских биатлонистов попали в топ-6 гонки преследования на первом этапе Кубка IBU
Норвежские биатлонисты заняли пять первых мест в гонке преследования на первом этапе Кубка IBU в Идре (Швеция). Победу одержал Исак Фрей, преодолевший дистанцию 12,5 км за 33.48,4 при двух промахах на четырёх огневых рубежах.
Вторым финишировал Йохан-Олав Ботн, допустивший пять осечек в стрельбе и отставший от победителя на 30,6. Тройку призёров замкнул Мартин Улдаль, трижды промахнувшийся на огневых рубежах (+54,0).
Биатлон. Кубок IBU — 2024/2025, 1-й этап. Идре, Швеция.
Мужчины:
- Исак Фрей (Норвегия) – 33.48,4 секунды (2 промаха)
- Йохан-Олав Ботн (Норвегия) — отставание 30,6 (5)
- Мартин Улдаль (Норвегия) + 54,0 (3)
- Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) + 1.03,0 (2)
- Сверре Аспенс (Норвегия) + 1.13,4 (4)
- Лукас Фрацшер (Германия) + 2.14,9 (4)
Материалы по теме
Комментарии