Пять норвежских биатлонистов попали в топ-6 гонки преследования на первом этапе Кубка IBU

Норвежские биатлонисты заняли пять первых мест в гонке преследования на первом этапе Кубка IBU в Идре (Швеция). Победу одержал Исак Фрей, преодолевший дистанцию 12,5 км за 33.48,4 при двух промахах на четырёх огневых рубежах.

Вторым финишировал Йохан-Олав Ботн, допустивший пять осечек в стрельбе и отставший от победителя на 30,6. Тройку призёров замкнул Мартин Улдаль, трижды промахнувшийся на огневых рубежах (+54,0).

Биатлон. Кубок IBU — 2024/2025, 1-й этап. Идре, Швеция.

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