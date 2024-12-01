Сборная Франции выиграла мужскую эстафету на первом этапе КМ, Норвегия — вторая

Сборная Франции в составе Фабьена Клода, Кентена Фийона Майе, Эрика Перро и Эмильена Жаклена выиграла мужскую эстафету 4x7,5 км в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025 по биатлону, который проходит в Контиолахти (Финляндия). Французские спортсмены преодолели дистанцию за 1 час 18 минут 24,4 секунды, затратив два дополнительных патрона на стрельбище.

Второе место заняла сборная Норвегии с отставанием 25,8 секунды и тремя дополнительными патронами. Тройку призёров замкнула команда Швеции (+1.37,8, 10 дополнительных патронов).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, 1-й этап. Мужская эстафета, 4x7,5 км: