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Норвегия не смогла выиграть в мужской эстафете на Кубке мира впервые с января 2022 года

Норвегия не смогла выиграть в мужской эстафете на Кубке мира впервые с января 2022 года
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Сборная Норвегии по биатлону не смогла выиграть в мужской эстафете на Кубке мира впервые с января 2022 года. Тогда в Рупольдинге команда заняла седьмое место. Лидером была сборная России. Сегодня, 1 декабря, на первом этапе Кубка мира сезона-2024/2025, который проходит в Контиолахти (Финляндия), норвежцы стали вторыми с отставанием 25,8 секунды и тремя дополнительными патронами.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
01 декабря 2024, воскресенье. 15:45 МСК
Окончено
1
Франция
2
Норвегия
3
Швеция

Первое место заняла сборная Франции. Тройку лидеров замкнули представители Швеции.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, 1-й этап. Мужская эстафета, 4x7,5 км:

  1. Франция (Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Эрик Перро и Эмильен Жаклен) — 1:18.24,4 (0 штрафных кругов + 2 дополнительных патрона).
  2. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Эндрю Стрёмсхейм, Йоханнес Бё) — отставание 25,8 (0+3).
  3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон) +1.37,8 (0+10).
  4. Германия +2.03,9 (1+9).
  5. Финляндия +2.46,4 (0+4).
  6. США +2.58,6 (0+11).
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