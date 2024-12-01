Франция впервые с января 2021 года выиграла мужскую эстафету на Кубке мира

Сборная Франции впервые с января 2021 года выиграла мужскую эстафету 4x7,5 км. Это произошло в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025 по биатлону, который проходит в Контиолахти (Финляндия). В 2021 году на этапе в Антхольце бежали Антонен Гигонна, Симон Дестьё, Кентен Фийон Майе и Эмильен Жаклен.

В 2024 году в составе команды Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Эрик Перро и Эмильен Жаклен. Спортсмены преодолели дистанцию за 1 час 18 минут 24,4 секунды, затратив два дополнительных патрона на стрельбище.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, 1-й этап. Мужская эстафета, 4x7,5 км:

Франция (Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Эрик Перро и Эмильен Жаклен) — 1:18.24,4 (0 штрафных кругов + 2 дополнительных патрона). Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Эндрю Стрёмсхейм, Йоханнес Бё) — отставание 25,8 (0+3). Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон) +1.37,8 (0+10). Германия +2.03,9 (1+9). Финляндия +2.46,4 (0+4). США +2.58,6 (0+11).