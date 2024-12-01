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Женщины. 4 x 6 км Эстафета
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Сборная Швеции выиграла женскую эстафету на первом этапе КМ, Франция — вторая

Сборная Швеции выиграла женскую эстафету на первом этапе КМ, Франция — вторая
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Сборная Швеции в составе с Анной Магнуссон, Сарой Андерссон, Ханной Эберг и Эльвирой Эберг выиграла женскую эстафету 4x6 км в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025 по биатлону, который проходит в Контиолахти (Финляндия). Спортсменки преодолели дистанцию за 1:17.09,0, затратив шесть дополнительных патронов на стрельбище.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
01 декабря 2024, воскресенье. 19:25 МСК
Окончено
1
Швеция
2
Франция
3
Норвегия

Вторыми стали представительницы Франции с отставанием 29,0 секунды и девятью дополнительными патронами. Тройку лидеров замкнула команда Норвегии.

Отметим, что французская биатлонистка Жулия Симон в конце подъёма получила травму и отдала победу шведке. После финиша Симон держалась за ногу.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, 1-й этап. Женская эстафета, 4x6 км:

  1. Швеция (Анна Магнуссон, Сара Андерссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) -  1:17.09,0 (1 штрафной круг + 6 дополнительных патронов).
  2. Франция (Лу Жанмонно, Жюстин Бреза-Буше, Софи Шово, Жулия Симон) — отставание 29,0 (1+9).
  3. Норвегия (Юни Арнеклейв, Каролин Оффигстад Кноттен, Марен Ельмесет Киркеэйде, Ингрид Ландмарк Тандреволд) +36,2 (1+8).
  4. Италия (Самуэла Комола, Доротея Вирер, Ханна Аухенталлер, Микела Каррара) +1.22,5 (0+3).
  5. Австрия +2.20,4 (0+7).
  6. Польша  +2.32,3 (1+10).
  7. Германия +2.51,2 (1+11).
  8. Финляндия  +2.51,6 (1+11).
  9. Чехия +3.00,1 (2+10).
  10. Эстония +3.18,8 (0+5).
Календарь Кубка мира-2024/2025
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