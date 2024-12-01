Сборная Швеции выиграла женскую эстафету на первом этапе КМ, Франция — вторая

Сборная Швеции в составе с Анной Магнуссон, Сарой Андерссон, Ханной Эберг и Эльвирой Эберг выиграла женскую эстафету 4x6 км в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025 по биатлону, который проходит в Контиолахти (Финляндия). Спортсменки преодолели дистанцию за 1:17.09,0, затратив шесть дополнительных патронов на стрельбище.

Вторыми стали представительницы Франции с отставанием 29,0 секунды и девятью дополнительными патронами. Тройку лидеров замкнула команда Норвегии.

Отметим, что французская биатлонистка Жулия Симон в конце подъёма получила травму и отдала победу шведке. После финиша Симон держалась за ногу.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, 1-й этап. Женская эстафета, 4x6 км:

Швеция (Анна Магнуссон, Сара Андерссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) - 1:17.09,0 (1 штрафной круг + 6 дополнительных патронов). Франция (Лу Жанмонно, Жюстин Бреза-Буше, Софи Шово, Жулия Симон) — отставание 29,0 (1+9). Норвегия (Юни Арнеклейв, Каролин Оффигстад Кноттен, Марен Ельмесет Киркеэйде, Ингрид Ландмарк Тандреволд) +36,2 (1+8). Италия (Самуэла Комола, Доротея Вирер, Ханна Аухенталлер, Микела Каррара) +1.22,5 (0+3). Австрия +2.20,4 (0+7). Польша +2.32,3 (1+10). Германия +2.51,2 (1+11). Финляндия +2.51,6 (1+11). Чехия +3.00,1 (2+10). Эстония +3.18,8 (0+5).